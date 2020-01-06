Російсько-терористичні війська не припиняють обстрілювати позиції ЗСУ уздовж лінії зіткнення

Про це у ранковому зведенні пише прес-центр штабу ООС у соціальній мережі Facebook.

За інформацією військових, впродовж минулої доби підконтрольні Москві терористичні формування "Л/ДНР" 4 рази порушили режим припинення вогню.

У прес-центрі штабу ООС підкреслили, що підступний ворог гатив по позиціях бійців ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності "Схід" було зафіксовано три ворожих обстріли: поруч з Водяним – з міномету калібру 82 мм – 8мін; неподалік населеного пункту Павлопіль - з великокаліберних кулеметів; біля населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще один обстріл був зафіксований штабом ООС у зоні відповідальності "Північ": зі снайперської гвинтівки поблизу Кримського.

На жаль, але Україна знову несе втрати на Донбасі: через обстріли з боку окупаційних військ "Л/ДНР" вчора на передовій загинув один військовослужбовець ЗСУ.

Також вчора, 5 січня, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій в районі населеного пункту Хутір Вільний підірвався вантажний автомобіль ЗСУ, який здійснював заходи з логістичного забезпечення.

Через вибух один наш боєць загинув, ще один отримав тяжкі поранення та був госпіталізований.

Від початку поточної доби на передовій вогневої активності ворог не проявляв. Втрат серед особового складу також не зафіксовано.

Раніше ми повідомляли про те, що страшною смертю загинув відомий ветеран АТО. Юрій Яцен, який пройшов найгарячіші точки на Донбасі, загинув в аварії.

Як стало відомо, колишній боєць батальйону спецпризначення «Чернігів» загинув під колесами автомобіля. Про це написала у своєму мікроблозі Twitter волонтер Галина Цегельник.

«Загинув у ДТП ветеран, військовий, кінолог, учасник проекту "Друг Героя" Яцена Юрій...», - повідомила вона.

Яцен пройшов кілька ротацій на Донбасі, побував у гарячих точках і був важко поранений. Він був одним з тих, хто знешкодив сумно відомого «медового терориста» - річного чоловіка, який приносив на пости українських захисників мед з вибухівкою.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

Як повідомляла Politeka, боєць ЗСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці: «знайшли прямо на...».

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ЗСУ з кулеметів.