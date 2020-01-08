Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" активно готуються до можливого наступу на Донбасі

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що підконтрольні Кремлю терористи "Л/ДНР" не виконують домовленості та розміщують важке забороненt озброєння поза спеціально облаштованих для цього зон.

Тривожні дані оприлюднила прес-служба СЦКК, а факти порушення були зафіксовані міжнародними спостерігачами ОБСЄ.

зокрема, 4 січня спостерігачі з допомогою БПЛА зафіксували на полігоні в районі Міусинська (окуповані території Донбасу) 7 одиниць РСЗВ (БМ-21 «Град», 122 мм), які були розміщені з порушенням ліній відводу.

Крім реактивних систем залпового вогню, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" біля лінії розмежування зосередили танки, гармати й артилерійські установки.

«В та ж дня міні-БПЛА зафіксував озброєння, яке було розміщено по лініями відводу, але за межами виділених місць зберігання. У зокрема, на полігоні в районі Міусинська зафіксовано 10 самохідних гаубиць (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), 12 гаубиць Д-30 „Жаба“, 122 мм) і 3 танки (Т-64), а неподалік від Кришталевого — 18 гаубиць (2А65 „Мста-Б“, 152 мм — 10 од .; 2A36 „Гіацинт-Б“, 152 мм — 8 од.) і 10 танків (Т-64)», — поінформували спостерігачі ОБСЄ у своєму звіті за 7 січня.

Раніше ми повідомляли про те, що страшною смертю загинув відомий ветеран АТО. Юрій Яцен, який пройшов найгарячіші точки на Донбасі, загинув в аварії.

Як стало відомо, колишній боєць батальйону спецпризначення «Чернігів» загинув під колесами автомобіля. Про це написала у своєму мікроблозі Twitter волонтер Галина Цегельник.

«Загинув у ДТП ветеран, військовий, кінолог, учасник проекту "Друг Героя" Яцена Юрій...», - повідомила вона.

Яцен пройшов кілька ротацій на Донбасі, побував у гарячих точках і був важко поранений. Він був одним з тих, хто знешкодив сумно відомого «медового терориста» - річного чоловіка, який приносив на пости українських захисників мед з вибухівкою.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

Як повідомляла Politeka, боєць ЗСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці: «знайшли прямо на...».

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ЗСУ з кулеметів.