Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" активно готуються до можливого наступу на Донбасі
Про це пише Politeka.net.
Повідомляється, що підконтрольні Кремлю терористи "Л/ДНР" не виконують домовленості та розміщують важке забороненt озброєння поза спеціально облаштованих для цього зон.
Тривожні дані оприлюднила прес-служба СЦКК, а факти порушення були зафіксовані міжнародними спостерігачами ОБСЄ.
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зокрема, 4 січня спостерігачі з допомогою БПЛА зафіксували на полігоні в районі Міусинська (окуповані території Донбасу) 7 одиниць РСЗВ (БМ-21 «Град», 122 мм), які були розміщені з порушенням ліній відводу.
Крім реактивних систем залпового вогню, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" біля лінії розмежування зосередили танки, гармати й артилерійські установки.
«В та ж дня міні-БПЛА зафіксував озброєння, яке було розміщено по лініями відводу, але за межами виділених місць зберігання. У зокрема, на полігоні в районі Міусинська зафіксовано 10 самохідних гаубиць (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), 12 гаубиць Д-30 „Жаба“, 122 мм) і 3 танки (Т-64), а неподалік від Кришталевого — 18 гаубиць (2А65 „Мста-Б“, 152 мм — 10 од .; 2A36 „Гіацинт-Б“, 152 мм — 8 од.) і 10 танків (Т-64)», — поінформували спостерігачі ОБСЄ у своєму звіті за 7 січня.
Раніше ми повідомляли про те, що страшною смертю загинув відомий ветеран АТО. Юрій Яцен, який пройшов найгарячіші точки на Донбасі, загинув в аварії.
Як стало відомо, колишній боєць батальйону спецпризначення «Чернігів» загинув під колесами автомобіля. Про це написала у своєму мікроблозі Twitter волонтер Галина Цегельник.
«Загинув у ДТП ветеран, військовий, кінолог, учасник проекту "Друг Героя" Яцена Юрій...», - повідомила вона.
Яцен пройшов кілька ротацій на Донбасі, побував у гарячих точках і був важко поранений. Він був одним з тих, хто знешкодив сумно відомого «медового терориста» - річного чоловіка, який приносив на пости українських захисників мед з вибухівкою.
Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».
Як повідомляла Politeka, боєць ЗСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці: «знайшли прямо на...».
Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ЗСУ з кулеметів.