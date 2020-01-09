Трагедія розігралася в Підмосков'ї, РФ. Виявлено бездиханне тіло 16-річного хлопця – сина відомого в певних колах режисера-документаліста

Про це пише « МК ».

55-річний режисер, ім'я якого не називається, разом з дружиною поїхали ненадовго в магазин, коли ж повернулися – прямо в будинку виявили мертвим свого сина-підлітка. До речі, хлопець був відмінником, він переможець численних олімпіад в авіаційній та космічній галузі, але не так давно змінив школу на нову і, за свідченнями рідних, дуже переживав з цього приводу. Через кілька днів хлопець готувався святкувати свій 17-й день народження…

Відомо, що хлопчик був єдиною і пізньою дитиною в сім'ї. Про трагедію висловилися близькі сім'ї:

«Мені подзвонила його мама і закричала, щоб я терміново викликала медиків, тому що хлопчик помер. Я подзвонила в «швидку» та сама прибігла до них в будинок. Батьки намагалися зробити синові штучне дихання. Поруч валявся шматок собачого повідця», — повідомив журналістам близький друг сім'ї. Медики, які прибули за викликом, на місці констатували смерть хлопця.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Чикаго раптово помер американський виконавець Juice Wrld.

Як повідомляють ЗМІ, 21-річний музикант помер від серцевого нападу.

8 грудня, у чиказькому аеропорту йому стало погано, у репера пішла з рота кров.

На місце прибула швидка допомога, яка доставила його в лікарню. Однак врятувати музиканта не вдалося, і через деякий час Джаред Ентоні Хіггінс (справжнє ім'я репера) помер. Що стало причиною серцевого нападу, не повідомляється.

За свою кар'єру Juice Wrld випустив два мікстейп і два студійних альбоми. Його дебютний диск 2018 року «Goodbye & Good Riddance» посів четверте місце в хіт-параді США, а наступна платівка «Death Race for Love» стала лідером чарту. На премії Billboard 2019 року репер був удостоєний призу в номінації «Кращий новий артист».

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

Як повідомляла Politeka, раптово помер популярний музикант

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