З'явилися деталі важливого успіху бійців ЗСУ на передовій

Про це йдеться у сюжеті журналістів 5 каналу ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що сили ООС на сьогоднішній день контролюють більшу частину злітної смуги ДАП, який розташований в межах міста окупованого Донецька.

Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" часто обстрілюють українських військових, однак їм вдалося на цій ділянці поліпшити становище своїх вогневих точок.

Завдяки зміцненню ЗСУ на цій ділянці фронту терористи, які підконтрольні Кремлю, залишилися без боєприпасів, і ворожі диверсійні групи не можуть висуватися на допомогу своїм бойовикам.

"Ми взяли під контроль злітну смугу. До цього моменту, поки ми не виставили свої спостережні пости, противник мав можливість підходити впритул до наших позиціях і вести обстріл. В даний час супротивник не має можливості пересуватися по злітній смузі. Він не має можливості приховано підійти до наших позицій", – пояснив журналістам боєць з позивним "Піхотинець".

"Противнику довелося трохи посунутися, залишити деякі свої позиції. Через те, що відстань, противник трохи відкинутий, він не має можливості для маневру на передньому краї, почалися снайперські обстріл і вони проходять щодня", – додав військовослужбовець, розповідаючи про важливий успіх ЗСУ на передовій.

Раніше ми повідомляли про те, що страшною смертю загинув відомий ветеран АТО. Юрій Яцен, який пройшов найгарячіші точки на Донбасі, загинув в аварії.

Як стало відомо, колишній боєць батальйону спецпризначення «Чернігів» загинув під колесами автомобіля. Про це написала у своєму мікроблозі Twitter волонтер Галина Цегельник.

«Загинув у ДТП ветеран, військовий, кінолог, учасник проекту "Друг Героя" Яцена Юрій...», - повідомила вона.

Яцен пройшов кілька ротацій на Донбасі, побував у гарячих точках і був важко поранений. Він був одним з тих, хто знешкодив сумно відомого «медового терориста» - річного чоловіка, який приносив на пости українських захисників мед з вибухівкою.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

Як повідомляла Politeka, боєць ЗСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці: «знайшли прямо на...».

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ЗСУ з кулеметів.