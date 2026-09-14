У Дніпрі ОСББ встановлюють індивідуальні теплові пункти (ІТП), які помітно зменшують рахунки за опалення. Пояснюємо, хто може отримати фінансування, скільки покривають програми та як подати заявку.

Комунальні платіжки у Дніпропетровській області цього тижня знову в центрі уваги — дніпровські ОСББ дедалі частіше встановлюють індивідуальні теплові пункти (ІТП), які допомагають помітно зменшити рахунки за опалення.

Індивідуальний тепловий пункт — це автоматизований комплекс пристроїв у підвалі або технічному приміщенні будинку, який розподіляє тепло та гарячу воду від міської котельні чи ТЕЦ. Головна перевага такого обладнання — зниження витрат тепла і, як наслідок, менші суми в платіжках. Про те, хто може отримати фінансування та скільки покривають програми, розповідає «Наше місто».

У Дніпрі вже працюють 25 індивідуальних теплових пунктів у будинках ОСББ та ЖБК. Як пояснює начальник управління з організаційних питань департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець, схема та потужність обладнання для кожного будинку підбираються індивідуально.

Скільки можна заощадити на опаленні

За оцінками міської влади, економія в будинку з ІТП порівняно з будинком без такого обладнання може становити близько 80–100 тисяч гривень за один опалювальний сезон. Орієнтовний термін окупності теплопункту — 3–4 опалювальні сезони.

Автоматизований ІТП у середньому дає близько 10–30% зниження споживання теплової енергії, а з урахуванням альтернативних джерел енергії показник може сягати 30–40%. Мешканці будинку ОСББ «Парусний, 10» вже відчули різницю: за опалення трикімнатної квартири площею близько 70 квадратних метрів у найхолодніший період раніше платили 1500–1600 гривень, а після встановлення системи суми знизилися до 1100–1200 гривень.

Хто оплачує встановлення ІТП

Теплопункти в Дніпрі встановлюють за програмою «Енергодім» Фонду енергоефективності та за міською програмою співфінансування. Умови відрізняються:

«Енергодім» (якщо встановлюється лише ІТП): ОСББ вносить 20% вартості, місто — ще 20%, решту 60% оплачує Фонд енергоефективності.

Міська програма співфінансування: 75% витрат сплачує місто, решту 25% — ОСББ або ЖБК.

Взяти участь у програмі «Енергодім» можуть усі охочі ОСББ, які пройшли відбір і подали повний пакет документів.

Як подати заявку: покроковий алгоритм

Встановлення ІТП належить до робіт капітального характеру, тож без технічної та проєктної підготовки не обійтися. Алгоритм дій для ОСББ такий:

Звернутися до теплопостачальної організації та отримати технічні умови. Розробити проєктно-кошторисну документацію. Визначити необхідне обладнання та його потужність. Обрати програму фінансування — «Енергодім» або міське співфінансування. Подати заявку та пройти відбір. Реалізувати монтаж і налаштування ІТП.

Універсального теплопункту не існує: обладнання підбирають відповідно до теплового навантаження будинку. Чим більший будинок, тим потужніші потрібні насоси для циркуляції, а в одній багатоповерхівці може бути навіть кілька ІТП — наприклад, на 12 під'їздів встановлюють шість теплопунктів.

Найкращий ефект ІТП дає разом із комплексними заходами енергоефективності, зокрема утепленням будинку. У такому випадку, за словами посадовців мерії, гігакалорія теплової енергії для мешканців стає дешевшою.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які товари зникають через ажіотаж покупців.

Також Politeka повідомляла, ціни на купівлю та оренду житла у Дніпропетровській області: на скільки подорожчали квартири за рік.