Мешканці та гості Бердянська Запорізької області не на жарт стурбовані діями браконьєрів

Як передає Politeka.net, тривогу забили очевидці у групі "Екозахист Азов" в соцмережі Фейсбук. Відзначається, що на сьогодні в місті багато лебедів, які виходять на берег в пошуках їжі. Але не всі захоплюються цими благородними пернатими і поспішають пригостити їх смачненьким. Натомість почастішали випадки стрілянини в лебедів заради розваги. На них рідко полюють, адже їх м'ясо дуже тверде і такий "трофей" виглядає сумнівним серед мисливців.

У соцмережі зазначається, що житель Бердянська, гуляючи днями з онуком, злякав любителів подібної жорстокої розваги. На місце викликали поліцію.

"Мисливці і негідники з травматами користуються довірливістю птахів. Сьогодні на Лисках під час прогулянки з онуком житель нашого міста злякав таких нелюдів, коли вони намагалися вполювати благородних красенів. Номер машини зафіксувати не вдалося. Лебідь не встиг постраждати. Але видно, що він вже мав досвід спілкування з поганими людьми. Він тримається осібно. Без пари. Боїться людей. Викликали поліцію. Складено заяву про замах на життя птахів. Бердянці, прошу взяти під охорону цих прекрасних птахів".

В коментарях місцева мешканка додала, що ситуації з вбивством птахів відбуваються регулярно.

"На лисках постійно НП з лебедями, і в районі 2 дамби в районі 3 дамби,і далі під АКЗ. Небайдужих людей просимо просимо опікати цих прекрасних птахів, не їжею, а спостерігати хоч іноді, щоб їх не кривдили нелюди".

Раніше ми повідомляли, восени 2019 року узбережжі Азовського моря виявилося всіяне трупами медуз, яких викинуло в результаті шторму. Це великі аурелії і корнероты, які жалять людей під час туристичного сезону.

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