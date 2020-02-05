До нардепа від "Слуги Народу" Олександра Ткаченка в кавартиру залізли домушники

Про це повідомляє "Країна" з посиланням на джерело в МВС.

За інформацією видання, пограбування сталося 27 січня у Києві. Квартиру "Слуги народу" Олександра Михайловича Ткаченка (тезка колишнього голови 1+1, теж нардепа від "Слуги народу"- Ред.) обікрали, в той час як господарів не було вдома.

Квартирні злодії проникли в квартиру, що на вулиці Лютеранській у Києві, за допомогою підбору ключів. З цінних речей вони винесли все, що могло вміститися під одягом і у ручній поклажі. Так, вкрадено декілька ноутбуків, двоє наручних годиннників (одні з них марки Orient), два золотих персні з каменями, золота шпилька у вигляді тризуба, а також душі і брендові окуляри.

В поліції відкрили провадження за ч. 3 ст. 185 КК України - "Крадіжка з проникненням", санкція якої загрожує до 6 років в'язниці.

Про потерпілого "Слузі народу" Олександр Ткаченко відомо, що він виріс і виховувався в місті Татарбунари Одеської області. Закінчив юридичний факультет Одеської національної юридичної академії. З 2007 по 2016 рік майбутній депутат працював юрисконсультом підприємств і керівником у юридичній компанії.

З 2016 року Ткаченко є керуючим партнером юридичної фірми "Арт де Лекс". У 2014 році вже робив спробу потрапити в Раду від Партії зелених (№ 30 у виборчому списку).

На парламентських виборах 2019 року пройшов у Раду від "Слуги народу" по виборчому округу №141 в Білгород-Дністровському.

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