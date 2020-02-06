Підліток не ночував вдома, батьки в паніці

14-річний підліток пішов з дому на Київщині, і на даний момент зв'язку з ним немає

Дмитро Бойченко – житель села Велика Снітинка Фастівського району Київщини пішов з дому по вулиці Медовій напередодні, 5 лютого, о п'ятій годині вечора, і відтоді про його місцезнаходження нічого невідомо.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на «Київ Оперативний».

На вигляд хлопцеві 4-15 років, зріст 165 сантиметрів, худорлявої статури. Обличчя овальне, волосся темно-русяве, сірі очі.

Був одягнений у сіру шапку, синю куртку, чорні спортивні штани, чорні кросівки. При собі мав рюкзак блакитного кольору.

Всіх, хто володіє якою-небудь інформацією про Дмитра, прохання повідомити за номером «102».

Раніше ми писали про те, що на Харківщині зникла 13-річна Олена Калашник. 1 лютого вона пішла гуляти зі своїм другом і не повернулася додому.

На даний момент місцезнаходження зниклої невідомо, а її телефон вимкнений. Також є інформація, що Олена розмовляла з бабусею 3 лютого, однак про те, де перебуває, не сказала.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, довге руде волосся, блакитні очі. Була одягнена в чорне пальто з білим малюнком, джинси, чорні кросівки.

Всі, хто щось знає про зниклу чи кому відомо, де вона зараз, прохання повідомляти за телефонами 063 542 93 04, 057 632 08 88 або 102.

Ми також розповідали, що у Києві безслідно зник 13-річний Олександр Москаленко. Він пішов з дому 3 лютого, відтоді про нього нічого невідомо.

Сашко був одягнений у сіру кофту з капюшоном, чорні спортивні штани, руді чоботи. При ньому був темно-синій рюкзак.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування школяра, поліція просить повідомити за телефоном «102».

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

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