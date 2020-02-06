14-летний подросток ушел из дома на Киевщине, и на данный момент связи с ним нет

Дмитрий Бойченко – житель села Большая Снитинка Фастовского района Киевщины ушел из дома по улице Медовой накануне, 5 февраля, в пять часов вечера, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на «Киев Оперативный».

На вид парню 4-15 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Лицо овальное, волосы темно-русые, серые глаза.

Был одет в серую шапку, синюю куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки. При себе имел рюкзак голубого цвета.

Всех, кто владеет какой-нибудь информацией о Дмитрии, просьба сообщить по номеру «102».

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине пропала 13-летняя Елена Калашник. 1 февраля она ушла гулять со своим другом и не вернулась домой.

На данный момент местоположение пропавшей неизвестно, а ее телефон выключен. Также есть информация, что Елена разговаривала с бабушкой 3 февраля, однако о том, где находится, не сказала.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, длинные рыжие волосы, глаза голубые. Была одета в черное пальто с белым рисунком, джинсы, черные кроссовки.

Все, кто что-то знает о пропавшей или кому известно, где она сейчас, просьба сообщать по телефонам 063 542 93 04, 057 632 08 88 или 102.

Мы также рассказывали, что в Киеве бесследно исчез 13-летний Александр Москаленко. Он ушел из дома 3 февраля, с тех пор о нем ничего неизвестно.

Саша был одет в серую кофту с капюшоном, черные спортивные штаны, рыжие ботинки. При нем был темно-синий рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении школьника, полиция просит сообщить по телефону «102».

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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