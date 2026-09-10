У базі Чернівецького обласного центру зайнятості — 1516 актуальних вакансій. Роботодавці найбільше цінують виробничий досвід і готові платити досвідченим фахівцям до 100 тисяч гривень.

Ринок праці в Чернівецькій області лишається активним і у вересні: станом на 9 вересня в базі служби зайнятості Чернівецького району налічується 1516 актуальних вакансій — від робітничих професій до керівних посад. Про це повідомив Чернівецький обласний центр зайнятості, передає BUK media.

Роботодавці готові платити 30 тисяч гривень і більше фахівцям, від яких залежать виробничі процеси, технічна справність підприємств, продажі та якість послуг. Найвища ставка — у начальника виробництва: 75 тисяч гривень.

По 60 тисяч гривень пропонують головному механіку та біотехнологу, причому зарплату останнього визначатимуть за результатами співбесіди. На 50 тисяч гривень можуть розраховувати слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів і слюсарі-електрики.

Робітничі професії та водії: скільки готові платити

Швачці пропонують 45 тисяч гривень, а водієві вантажівки для перевезення зерна Україною — 44 тисячі. Завідувачу аптеки — до 46,3 тисячі гривень, причому роботодавець розглядає навіть студентів старших курсів і передбачає додаткову премію за проходження навчання та стажування.

Найбільше вакансій — у діапазоні 30–40 тисяч гривень. Підприємства шукають операторів виробничих дільниць, електромонтерів, слюсарів-ремонтників, фрезерувальників, контролерів якості, операторів швацького устаткування, ткачів і працівників деревообробки. Бухгалтери та головні бухгалтери мають ставки 30–32 тисячі гривень, менеджери — до 40 тисяч, а фахівці банківського сектору й адміністратори торгового залу — по 32 тисячі.

Окрема категорія — водії: тут зарплати сягають 100 тисяч гривень. Роботодавці шукають працівників вантажного транспорту, водіїв-експедиторів, водіїв категорії D і водіїв тролейбуса. Для останніх готові організувати професійне навчання власним коштом — це хороший шанс і для людей старшого віку з водійським досвідом.

«Роботодавці високо оцінюють технічні навички, виробничий досвід, професії у сфері транспорту, автоматизації, фінансів та управління. Водночас у частині вакансій роботодавці готові навчати працівника безпосередньо на виробництві. Є також пропозиції з довезенням до роботи, гуртожитком, можливістю бронювання та працевлаштуванням ветеранів і ВПО», — зазначає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.

Як знайти вакансію та куди звертатися

Дізнатися про актуальні вакансії та можливості професійного навчання можна в найближчому підрозділі служби зайнятості або за телефонами гарячої лінії: 0 800 219733 та 0372 910013.