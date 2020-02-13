"Що це за отрута така?"

В місті Каховка Херсонської області в останні дні місцеві жителі спостерігають жахливу картину: прямо на вулицях валяються трупи граків і воронів

Ситуація набула широкого розголосу, стурбовані місцеві мешканці повідомляють у соцмережах про сотні загиблих птахів.

"М. Каховка 10.02.2020 ворони до цих пір падають на повал😈 в районі Царського і Сосен?! Чому ніхто не звертає уваги на таку кількість трупів в окрузі, чому їх не відправляють на експертизу відповідні служби, скільки вони будуть валяться купами???? Що ніхто не бачить або не хоче бачити!??? 😈😈😈😈", - пише в Фейсбук Олена Зибинєва.

Пост жінки зібрав безліч коментарів. Багато хто зазначає, що в ці дні на полях труїли мишей і, можливо, птахи, що харчуються падаллю, отруїлися.

"Зараз труять гризунів, підмішують отруту, а ворони це отруєне зерно з'їдають.."

"це що за отрута така? І чи є дозвіл поблизу житлових будинків у полі труїти гризунів???і дивлячись чим? 😈😈😈😈Ситуація до речі неординарна і ми всі мовчимо 😡😠😱"

"Давайте організовуватися на суботники, так як влада нам нічим не допоможе, а після морозів буде сморід і пір'я скрізь, а навесні всі захочуть у ліс на пікніки, в принципі всі вихідні в лісі було багато людей, які відпочивали і топталися по мертвим воронам..."

"Без паніки. Такі випадки повальних смертей птахів - звичне явище у всьому світі. Зазвичай трапляються через дизориєнтацію та зіткнення в повітрі з будинками/вишками під час туманів, снігу, сильних шумів і тд."

За інформацією орнітолога Олександра Пономаренка, температура повітря - 16 градусів нижче нуля - яка стояла в ті дні, коли почали падати птахи, ніяк не могла вплинути на цю подію. Адже граки здатні переносити морози до 40 градусів.

Прокоментували ситуацію і в Держпродспоживслужбі, пише "КП в Україні".

"Фахівці провели комісійне обстеження на межі соснового лісу і приватного сектора, місць несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів. Після опитування людей з приватного сектора дізналися, що домашня птиця не гинула. В ході дослідження відібраного матеріалу виявлено патологічні зміни, які характерні для отруєння", - йдеться в повідомленні.

Чим саме могли отруїтися птахи, поки що невідомо. Можливо, дійсно через мишей. Але також є версія, що птахи могли з'їсти отруєну рибу. Нещодавно у Каховському водосховищі були виявлені пестициди — діазинон і хлорпірифос. Серйозність ситуації доводить те, що жителів селища Апостолова Дніпропетровської області попередили, що не можна брати воду з водосховища.

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