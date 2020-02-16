У Львівській області трагічно загинули четверо молодих людей
Про те повідомляє Politeka.net з посиланням на Facebook-сторінку "Оперативний"
16 лютого, о 8 годині ранку в с. Коти, яке знаходиться в Яворівському районі Львівської області, в водоймі виявлено автомобіль AUDI 80 з тілами чотирьох осіб всередині.
Згідно з наявною інформацією загиблими виявилися молоді хлопці з сіл Коти і Пісоцьки 1995, 1996, 1999 та 2000 років народження.
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На місці працює поліція і слідчо-оперативною групою, устонавливаются подробиці трагедії.
"Оперативний" просить повідомити на умовах анонімності, якщо комусь відомі подробиці произосшедшей трагедії.
Нагадаємо також, що Стрийський ВП ГУНП у Львівській області розшукує безвісти зниклого Дубляника Василя Юрійовича, 2000 року народження, жителя Стрия.
Також раніше ми писали, що поліція розшукує двох підлітків, які пропали в Обухівському районі Київської області - сімнадцятирічного Данила Куцана і шістнадцятирічного Романа Микитюка, які пропали 14 і 15 лютого.
Обидва покинули свої будинки і досі про їх місцезнаходження нічого не відомо. Поліцейські опублікували фото і осбые прикмети хлопців.
Нагадаємо, у понеділок, 29 жовтня, 47-річний харків'янин повідомив в поліцію про загибель доньки. Дівчинка повісилася на загальному балконі будинку. Батьки розповіли поліції, що їх дочка добре вчилася в школі, конфліктів не було, намірів покінчити з собою школярка не виявляла.
ЗМІ дізналися про це з повідомлення, поширеного прес-службою поліції Харківської області.
Нагадаємо, знайдені винуватці загибелі харківської школярки.
Як писала Politeka, сильна пожежа в школі забрав життя 11 дітей: жорстока помста обернулася трагедією.
Politeka раніше повідомляла, жахливе ДТП з дітьми під Києвом: з'явилися фото аварії з постраждалими.