Хлопці були з 1995 по 2000 роки народження

У Львівській області трагічно загинули четверо молодих людей

Про те повідомляє Politeka.net з посиланням на Facebook-сторінку "Оперативний"

16 лютого, о 8 годині ранку в с. Коти, яке знаходиться в Яворівському районі Львівської області, в водоймі виявлено автомобіль AUDI 80 з тілами чотирьох осіб всередині.

Згідно з наявною інформацією загиблими виявилися молоді хлопці з сіл Коти і Пісоцьки 1995, 1996, 1999 та 2000 років народження.

На місці працює поліція і слідчо-оперативною групою, устонавливаются подробиці трагедії.

"Оперативний" просить повідомити на умовах анонімності, якщо комусь відомі подробиці произосшедшей трагедії.

Нагадаємо також, що Стрийський ВП ГУНП у Львівській області розшукує безвісти зниклого Дубляника Василя Юрійовича, 2000 року народження, жителя Стрия.

Також раніше ми писали, що поліція розшукує двох підлітків, які пропали в Обухівському районі Київської області - сімнадцятирічного Данила Куцана і шістнадцятирічного Романа Микитюка, які пропали 14 і 15 лютого.

Обидва покинули свої будинки і досі про їх місцезнаходження нічого не відомо. Поліцейські опублікували фото і осбые прикмети хлопців.

Нагадаємо, у понеділок, 29 жовтня, 47-річний харків'янин повідомив в поліцію про загибель доньки. Дівчинка повісилася на загальному балконі будинку. Батьки розповіли поліції, що їх дочка добре вчилася в школі, конфліктів не було, намірів покінчити з собою школярка не виявляла.

ЗМІ дізналися про це з повідомлення, поширеного прес-службою поліції Харківської області.

Нагадаємо, знайдені винуватці загибелі харківської школярки.

Як писала Politeka, сильна пожежа в школі забрав життя 11 дітей: жорстока помста обернулася трагедією.

Politeka раніше повідомляла, жахливе ДТП з дітьми під Києвом: з'явилися фото аварії з постраждалими.