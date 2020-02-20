Український літак, на борту якого знаходяться евакуйовані з китайського міста Ухань, "застряг" в небі

Нагадаємо, в четвер вранці, 20 лютого, в Україну має прибути борт SkyUp з українськими громадянами з Китаю, охопленого коронавірусом. Станом на 8 годин, лайнер кружляє над кордоном Дніпропетровської і Харківської областей, не маючи можливості приземлитися.

Наголошується, що літак пішов вже на шосте коло (пізніше, за уточненими даними, стало відомо, що лайнер зробив як мінімум дев'ять кіл).

В цей час в аеропорту Харкова вже готові зустрічати евакуйованих, на місці з'явилися медики в захисних костюмах. Також прибули кілька автобусів оперативно-рятувальної служби.

Нагадаємо, раніше МОЗ "засекретив" місто прибуття лайнера з Уханя, щоб не загострювати і так недоброзичливу обстановку деяких українців, які напередодні почали перекривати дороги і встановлювати імпровізовані блокпости, висловлюючи тим самим небажання, щоб співвітчизники повернулися з міста, в якому лютує смертельний вірус.

Зокрема, як ми повідомляли, такі блокпости з'явилися у Тернопільській області. Раніше з'явилася інформація, що евакуйованих хочуть розмістити в санаторії "Медобори". При під'їзді до установи вишикувалися авто і кілька десятків людей - противників прибуття евакуйованих.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька зазначила, що привезених з Китаю громадян будуть перевіряти на симптоми коронавіруса.

"Це не тільки температура (вище 37,2) або лихоманка, це нежить, кашель, біль у м'язах. Є певні симптоми, які перевірятимуть фахівці і, в першу чергу, на сьогодні це перевірятимуть фахівці в Китаї, які це роблять для всіх громадян, яких вони відпускали на евакуацію з Китаю", – повідомила міністр.

Міністр МВС Арсен Аваков пояснив, що на борту крім евакуйованих перебувають 16 осіб екіпажу, а також поліцейський, два лікаря, медсестра, військовослужбовець та працівник консульства.

Зазначимо, серед евакуйованих українців сім'я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти.

Інформація оновлюється.

Станом на 8.23 літак зробив вже 15 кіл.

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