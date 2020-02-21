На лінії фронту окупанти продовжують активно зміцнювати позиції, не звертаючи увагу на всі розмови про розведення військ

На ділянці під загальною назвою «Золоте» російські найманці за останні тиждень-півтора зміцнилися п'ятьма танками і шістьма БТРми.

Про це повідомляється в телеграм-каналі «Вільнодумець».

По дві-три одиниці танків і БТР росіяни також розставили на позиціях на ділянці від Докучаєвська до Новоазовська.

На думку автора, окупанти дуже дивно готуються до нового розведення військ і виконання Мінських угод.

«Може вони, звичайно, і заблукали? У росіян це часто буває. То в Сирію заблукають. То в Донецькій і Луганській областях 1 і 2-й Армійські корпуси росіян заблукали. То нещодавно ціла ударна десантно-штурмова дивізія МО РФ заблукала прямо на кордоні з Білоруссю. Кажуть, вона легко може заблукати під Гродно. Воно і зрозуміло, потрібно допомогти братам бульбу садити, весна на порозі», – йдеться у публікації.

Наостанок «Вільнодумець» констатує той факт, що «руський мир» приходить «допомагати» всюди, де його не чекають, як справжні «брати».

Раніше ми розповідали, що російські війська влаштували збори командирів батальйонів на території Донбасу. Вони проходять під керівництвом Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Головне управління української розвідки зазначає, що збори стартували ще 17 лютого. Їх метою окупанти позначили підвищення рівня підготовки командного складу з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Ми також повідомляли, що російсько-окупаційні війська на Донбасі вирішили створити резерви збройних формувань. Так, стало відомо, що бойовики захотіли створити мобілізаційні резерви з так званих «козачих формувань» з Росії.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

Як повідомляла Politeka, оголошено масове полювання на жителів Донбасу, деталі того, що відбувається.

Також Politeka писала, що армія Путіна пішла в наступ на Донбасі, з'явилося екстрене повідомлення штабу ООС.