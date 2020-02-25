В Миколаївській області через ураган тонни сміття розлетілися по всій окрузі

В Україні продовжують розбирати наслідки буревію, який обрушився на країну 24 лютого і призвів до масових руйнувань. Як з'ясувалося, у Миколаївській області сильні пориви вітру рознесли по повітрю тонни сміття з полігону твердих побутових відходів.

Як передає Politeka, начальник Київського рибоохоронного патруля в Державному агентстві рибного господарства України Володимир Мухін на своїй сторінці в Facebook поділився відповідним відео, на якому видно наслідки лиха (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Ураганний вітер підняв з полігону величезну кількість сміття, яке пізніше «осіло» на всіх довколишніх деревах та інших поверхнях. Від спонтанного забруднення постраждала також найближча траса.

«Це початок кінця!!! Ураганний вітер підняв у повітря тонни сміття...Людство запрограмоване на самознищення!!! Миколаївська область Полігон твердих побутових відходів!», - йдеться у підписі до відео.

Автор ролика підкреслює, що така катастрофічна ситуація, в результаті якої величезна кількість дерев виявилася повністю обвішана поліетиленовими пакетами, виникла через порушення технології зберігання сміття на полігоні.

До цього ми писали про те, що 24 лютого ураган обрушився відразу на кілька областей країни у понеділок, 24 лютого. Буревій приніс в Україну потужний циклон Юля, через який на країну обрушилася злива, море штормило, а сильні пориви вітру валили дерева, зривали дахи і навіть руйнували мости.

Одним з головних епіцентрів погодного лиха стала Одеська область. На кадрах, які публікують у ЗМІ, можна побачити, що в Одесі на Об'їзній дорозі хвилі буквально заливають трасу, по якій їдуть машини. Крім того, в місті штормовий вітер зніс зупинку і повалив безліч дерев. Одне з них, при цьому, вбило жінку.

Крім того, в Покровському провулку одне впало дерево придавило одразу сім автомобілів. Також в результаті шторму багато будинків у місті залишилися без даху.

Це початок кінця!!! Ураганний вітер здійняв у повітря тонни сміття... Людство запрограмоване на самознищення!!! Миколаївська область, Полігон твердих побутових відходів! Gepostet von Володимир Мухін am Montag, 24. Februar 2020

Нагадаємо, у мережі показали фантастичні фото неба перед ураганом в Одесі.

Як повідомляла Politeka, трасу Одеса-Київ засипало землею: наслідки негоди показали в мережі.

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