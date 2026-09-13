Дефіцит продуктів в Одеській області став відчутним для мешканців після російських ударів по складах і логістиці: у магазинах подекуди порожні полиці та обмеження на продаж товарів в одні руки. Доктор економічних наук Олег Рубель пояснив, що насправді відбувається з постачанням.

Дефіцит продуктів в Одеській області мешканці помічають у магазинах після російських атак по складах і логістиці: подекуди з'являються порожні полиці, а мережі обмежують продаж товару в одні руки. Водночас, за словами економістів, підстав говорити про тотальний дефіцит наразі немає.

Доктор економічних наук, професор Олег Рубель в ефірі УСІ пояснив, що проблема не в регіоні загалом, а в роботі конкретних постачальників. «Питання не в мережі, а в конкретних постачальниках», — наголосив він. Коли локальний склад вчасно не виконує поставку, це одразу позначається на конкретній полиці.

Першими з полиць зникають товари, які потребують довшої логістики: імпортна продукція, окремі бакалійні позиції та «смаколики». Порожня полиця з гречкою чи борошном ще не означає критичного браку запасів у країні — проблема в тому, як швидко товар можна довезти до конкретного магазину.

Загрози голоду на Одещині немає: Україна залишається великим виробником продовольства, а південь є центром харчової промисловості. Проте логістика лишається головним ризиком, особливо для регіону, де портова інфраструктура відіграє важливу роль у продовольчих ланцюгах.

Окремий ризик — ціни. Рубель вважає, що витрати на логістику та відновлення складів неминуче відіб'ються на вартості харчів: «Прогнози +2,5–5% до ціни харчів — це дуже лайтове передбачення». Точний рівень подорожчання залежатиме від багатьох факторів.

Який запас тримати вдома

Панічне скуповування лише посилює локальні перебої: коли покупці масово забирають товари тривалого зберігання, магазини не встигають поповнювати запаси. Натомість економіст радить сформувати розумний резерв — крупи, сухарі, продукти з природними жирами та інші базові харчі.

«Питна вода — це те, без чого людина не може довго існувати, тому ці запаси є абсолютно стратегічними», — підкреслив Рубель. Заклик Держпродспоживслужби мати вдома запас води та продуктів на два тижні він пропонує сприймати як орієнтир, а не сигнал про колапс.

Вода лишається критичним питанням і в довгостроковій перспективі. Голова Держагентства відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин раніше попереджав: за 10–15 років Одеса може зіткнутися з гострим дефіцитом питної води. Серед варіантів — магістральний водогін з Дунаю за маршрутом Одеса — Рені.

Тиск на продовольчу безпеку посилюють блекаути. Вночі проти 2 вересня через атаку на енергетику понад 350 тисяч родин Одеського району лишилися без світла, а частина Пересипського району — без води.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів в Одеській області: економіст розповів, з якими товарами виникли проблеми.

Також Politeka повідомляла, у супермаркетах Одеської області різко змінилися ціни на продукти.

Як повідомляла Politeka, синоптики дали прогноз погоди в Одеській області на тиждень із 13 по 19 вересня.