Через великий попит на «Зимову підтримку» люди шикуються до ЦНАПів та управлінь соцзахисту ще з 6 ранку. У Запорізькій ОВА звернулися до Мінсоцполітики з пропозицією дозволити онлайн-подачу заяв для прифронтових громад.

Грошова допомога в Запорізькій області викликала ажіотаж — за виплатами 19 400 гривень люди шикуються до ЦНАПів та управлінь соціального захисту ще з 6 ранку.

Поки що оформити заяву на «Зимову підтримку» можна лише особисто, тож на місцях збираються великі черги. Одночасно працівники ЦНАПів приймають обмежену кількість заявників, на що нарікають мешканці. Можливості подати документи онлайн наразі немає.

Що таке «Зимова підтримка» і хто має право на виплату

Програма «Зимова підтримка» — це одноразова грошова допомога у розмірі 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Вона призначена для вразливих категорій населення, які проживають у визначених прифронтових громадах Запорізької області.

Як повідомляє міський портал «ЗаБор», механізм подачі заяв онлайн поки не передбачений урядовою постановою №1084 від 3 вересня 2026 року. Саме цей документ визначає порядок надання допомоги «Зимова підтримка». Тому наразі всі охочі стоять в живих чергах.

Онлайн-подача — лише для прифронтових громад

Про це повідомила директорка Департаменту соціального захисту населення Запорізької ОВА Світлана Лисенко — обласна влада вже звернулася до Міністерства соціальної політики з пропозицією. Там пропонують дозволити електронну подачу заяв для прифронтових громад, розташованих на відстані від 0 до 20 кілометрів від лінії фронту.

Через значне навантаження на управління соцзахисту нині збільшено кількість працівників, які приймають заяви. До роботи також залучають спеціалістів територіальних громад.

В області також розглядають можливість запровадження онлайн-черги, щоб зменшити скупчення людей і зробити подачу документів зручнішою. Втім, остаточного рішення з цього приводу поки немає.

Що робити, щоб не відкладати оформлення

У Запоріжжі через навантаження на органи соцзахисту мешканців закликають не відкладати оформлення документів на останні дні. Подати заяву необхідно у встановлений термін.

Тим, хто планує звертатися, варто заздалегідь підготувати документи, які підтверджують належність до вразливих категорій, та дочекатись офіційного рішення щодо онлайн-подачі — адже особисте звернення поки що є єдиним способом оформлення.

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