25 лютого пропала дитина в Києві

14-річний Волчков Андрій Валерійовичъ пішов зі школи і не повернувся. Про це повідомляє «Київ Оперативний» в Facebook, передає Politeka.net.

“Мамі Андрія подзвонив вчитель і повідомив, що після конфлікту в школі він пішов і не повернувся. Рюкзак та мобільний телефон залишив у школі. Раніше неодноразово йшов”, – розповіли подробиці.

З 2018 по 2020 рік було 9 офіційних заяв в поліцію. Співробітники поліції знаходили і повертали з різних областей. Ймовірно, в цей раз спробує дістатися в Одеську область, де живуть родичі (тато і бабуся).

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У коментарях користувачі почали своє розслідування по справі зниклого. Виявилося, що дитина ймовірно має психічні відхилення. Крім того, він з багатодітної сім'ї.

«Не вистачає папи, сили і уваги ,ось і тікає до тата,а мама напевно вся в роботі ,що б витягнути і виростити людину», «Це 18 рік. Перед тим як паплюжити мати хоч би в гугл подивилися. У дитини є відхилення. Можливо,потяг до бродяжництва. У дітей таке зустрічається», «9 раз просто так не тікаю. По всій імовірності дитина замкнутий і не соціалізований. Хто винен і що тому причина, судити не нам...але хлопцеві явно потрібна допомога.», «Кому з своїх уличньіх друзів і скільки він має грошей?», « Працювати з психологом і батькам і хлопчикові», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, що на Київщині в місті Бровари загубився дитина. Поліція розшукує неповнолітнього Теплюка Максима, який пропав сьогодні вранці, 25 лютого в 8:00.

Він пішов з СОС Дитяче містечко (вул. Шевченка, 18, д. 13, р. Бровари) і досі не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15 років, зріст 165 см, повної статури, обличчя овальне, волосся темне, очі карі, немає двох передніх зубів.

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