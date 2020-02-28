РФ не збирається виконувати свої зобов'язання

У ЗСУ нові втрати на Донбасі через постійні ворожі обстріли

Про це зранку традиційно інформує прес-центр штабу ООС у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що за попередню добу російсько-окупаційні формування "Л/ДНР" шість разів порушували режим припинення вогню.

За інформацією військових, впродовж доби підконтрольні Кремлю терористичні війська гатили по позиціях сил ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Половина обстрілів була зафіксована у районі відповідальності "Схід": поблизу населеного пункту Новомихайлівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів; неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ще три обстріли були зафіксовані у районі відповідальності "Північ":двічі неподалік Новотошківського – зі 120-мм мінометів противник випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 3 міни.

На жаль, але українська армія знову зазнала втрат на передовій. Внаслідок ворожих обстрілів вчора загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні формування "Л/ДНР" вже встигли порушити режим припинення вогню. З ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли захисників Водяного. Втрат серед особового складу ЗСУ не зафіксовано.

Варто зазначити, що на Донбасі зафіксована чергова ескалація конфлікту. За вчорашньою інформацією прес-центру штабу ООС, окупанти 26 лютого десять разів порушили домовленості щодо режиму припинення вогню.

Внаслідок обстрілів був поранений один боєць ЗСУ, ще один отримав бойову травму. У штабі також зазначили, що через підрив на невідомому пристрої загинув військовослужбовець.

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