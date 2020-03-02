Російська блогер Катерина Діденко після жахливої смерті свого чоловіка і ще двох людей на власному дні народженні з'явилася на телебаченні, щоб розповісти про трагедію на всю країну

Історія з Москви, де три людини загинули на 29-річчі «аптечного ревізорро» Діденко через сухий льод у басейні, вразила багатьох. Однак, ще сильніше люди здивувалися, коли через кілька днів після трагедії Діденко з'явилася на телебаченні у російській передачі «Нехай говорять». При цьому її рідні та друзі також вирішили розповісти свою версію того, що сталося, але вже у програмі «Прямий ефір» з Андрієм Малаховим.

У студії Діденко заявила, що в момент трагедії була впевнена, що все, що відбувається – просто жарт її чоловіка і друзів.

«Ми думали, що це жарт, що засиплють лід і після цього все. Коли його висипали, з'явилося багато вуглекислого газу, хлопці почали туди стрибати. Знімали, щоб посміятися», - розповіла блогер.

Вона впевнена, що ніхто з присутніх не знав, наскільки небезпечною була їхня затія. За словами дівчини, по-справжньому вона запанікувала тільки після того, як з басейну витягли одного з гостей з посинілим обличчям.

«Славіка дістаємо з води. Я бачу, що у нього обличчя синє. Кажу: "Славік, це жарт? Славік, це розіграш?", тому що бачила, що за Славіком стрибали ще люди. Я не знала в той момент, хто взагалі стрибав. Він мовчить. Його відтягнули. В той момент я запанікувала, почала дзвонити "911" і почали вистрибувати інші», - розповіла Діденко.

Варто відзначити, що на момент відвідування шоу блогер ще не встигла навіть поховати свого чоловіка.

Нагадаємо, що трагедія в московській сауні сталася 28 лютого. Тоді на вечірці з нагоди дня народження Діденко її гості вилили в басейн сухий лід, а потім почали стрибати у нього, знімаючи все на відео. В результаті подібних розваг шість осіб постраждали і ще троє, включаючи чоловіка іменинниці, який все й організував, загинули.

Нагадаємо, зірка инстаграма Діденко встигла зняти відео перед смертельною трагедією в лазні.

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