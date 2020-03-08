Відомий український спортсмен Олексій Борисенко не виходить на зв'язок 10-й день

Як передає Politeka.net, про це в Facebook пишуть його друзі.

Відомо, що професійний марафонець Олексій Борисенко безслідно зник в Японії.

За інформацією із соціальних мереж, Олексій Борисенко 26 лютого відправився підкорювати Фудзіяму, оскільки в Японії через епідемію коронавіруса скасували марафон.

Повідомляється, що професійний спортсмен перестав виходити на зв'язок з 28 лютого.

"Сьогодні 8 березня. Часу чекати немає. У зв'язку з поганими погодними умовами,офіційно операцію з пошуку не починають. Пішов 10-й день! Я знаю,що у мене в друзях багато спортсменів не лише з України,але і з зарубіжжя.Кожен з Вас може допомогти,хоча б репостом", - написала у Facebook його колега Наташа Щаслива.

Представник Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев підтвердив, що спортсмен відправився в Японію, щоб взяти участь у марафоні. Однак забіг скасували у зв'язку з коронавірусом.

"Наше посольство активно займається. Підключили всіх, кого можна", - підкреслив дипломат.

Раніше ми розповідали про те, що з українськими туристами сталася біда в Карпатах. Повідомляється, що НП сталася ввечері, 23 лютого, у Рахівському районі.

За інформацією рятувальників, п'ятеро туристів вийшли з села Кваси в напрямку гори Петрос. Четверо з них (1993, 1994, 1996 і 2000 років народження) — жителі Києва, а керівник групи з Кременця Тернопільської області.

У прес-службі відомства додали, що зниклих ввечері туристів шукали 10 рятувальників з відділення Рахівської гірничо-пошукової рятувальної групи.

Але пошукові роботи довелося зупинити-за складних погодних умов: рятувальники зірвали два снігових карниза, тому робота була припинена в 5:00 ранку.

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