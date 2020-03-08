В Молдові українців помістили в карантин через загрозу коронавірусу

Ізолювали 45 пасажирів літака, на борту якого виявили жінку, заражену вірусом Covid-19. Як повідомляє видання "Страна", серед можливих жертв інфекції опинилися кілька українців. Деталі расскрыла глава Моз Молдови Віоріка Думбрэвяну.

За словами міністра, 29 лютого жінка звернулася в одну з італійських лікарень. Медики виявили у неї високу температуру і госпіталізували. 4 березня пацієнтці стало гірше. Але через кілька днів хвора покинула медустанову і вилетіла в Молдову, не повідомивши прикордонникам і екіпажу літака про своє захворювання.

Зараз стан жінки оцінюють, як стабільно важкий. У неї підтвердили коронавірус. Влада Молдови встановили 45 осіб, які летіли по сусідству з інфікованої, а потім помістили їх під домашній карантин. Їх будуть тримати в ізоляції найближчі 14 днів. Крім того, людям заборонено залишати країну.

Віоріка Думбрэвяну додала, що з 7 березня епідеміологічні карти при в'їзді в Молдові змусять заповнювати громадян не тільки з країн, де зафіксовані масові випадки коронавіруса, але й туристів з районів, де є окремі випадки поширення.

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку засудив жінку за безвідповідальну поведінку: "Ми говорили, що чекаємо всіх вдома, але закликали проявити відповідальність. Тут ми бачимо повну безвідповідальність. Вона поставила під загрозу життя багатьох людей ".

Раніше в Україні організували масштабний карантин з-за українця, у якого виявили коронавірус. Разом із зараженим на 14-денну обсервацію відправили 35 осіб. За даними міністерства охорони здоров'я та РНБО, хворий контактував з усіма цими людьми, а більше всіх – зі своєю дружиною. Жінку теж госпіталізували, але симптомів у неї поки немає. Тому її відпустили під домашній карантин.

Нагадаємо, що українців з коронавірусом відмовилися лікувати в лікарнях, ситуація на межі: «Лежите будинки».

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