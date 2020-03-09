В Україні відбулося чергове землетрясение, яке зачепило Одеську область

Підземні поштовхи магнітудою 4,3 бала. Жителі Ізмаїла в соціальних мережах відзначили, що в місті землетрус відчули. Про це пише РБК-Україна.

Сейсмологи відзначили, що епіцентр знаходився в Румунії. Коливання у 4,3 бали відбувалися на глибині 129-136 кілометрів 8 березня у вечірній час.

Повіт Вранча, де знаходиться епіцентр землетрусу знаходиться всього в 70 км від Рені, що в Одеській області. Але поштовхи відчували люди не тільки в Україні, але і в Болгарії, і Молдавії. Про жертви і руйнування інформації не надходило.

Раніше ми повідомляли, що через землетрус на кордоні Туреччини та Ірану загинули 8 осіб.

На ірано-турецькому кордоні стався землетрус магнітудою 5,9 у неділю, 23 лютого . Про це повідомив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляють турецькі ЗМІ та очевидці події у соцмережі Twitter.

В турецькій провінції Ван в результаті землетрусу загинули вісім чоловік, включаючи трьох дітей. Деякі будинки повністю зруйновані. Рятувальники продовжують пошукові роботи під уламками будівель.

Повідомлялося, що потужний землетрус застав зненацька місцевих жителів.

Відомо, що трагедія, яка забрала життя декількох людей, сталася вчора, 24 січня, на сході Туреччини.

зокрема, сильний землетрус було зафіксовано в 20:15 за місцевим часом в районі населеного пункту Сиврице (провінція Элязыг).

За інформацією місцевої влади, район атакувало землетрус силою 6,8 балу за шкалою Ріхтера.

Як заявив глава МВС Туреччини, в результаті землетрусу загинули як мінімум 15 осіб, постраждало понад 300 осіб. Рятувальники також стверджують, що з-під завалів вони намагаються дістати близько 30 місцевих жителів.

Нагадаємо, потужний землетрус обрушився на Україну

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