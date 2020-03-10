Як стало відомо, подія трапилася в Київській області на ділянці Фастів-Київ під час руху поїзда, повідомила прес-служба «Укразалізниці».

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

Вандали розбили каменем скло в одному з вагонів поїзда, за щасливим збігом обставин пасажирам вдалося уникнути травм.

Залізничники були змушені викликати співробітників поліції для складання акта про правопорушення. Збитки завдані вандалами поки уточнюються.

Схожі ситуації раніше вже відбувалися, наприклад, всього за кілька днів до нападу на поїзд Львів-Москва, хулігани розбили вікно іншого поїзда. Причому кількість таких випадків різко збільшується під час шкільних канікул, зауважують працівники залізниці.

А поки в поїзди летять камені, українці знайомляться з новими розцінками Укрзалізниці.

Чому ж вартість квитків змінитися, за словами монополіста заплановано проведення індексації вагонної складової в чотири етапи в цілому на 8,5% за рік.

Як відомо вартість квитків зросла в ціні з 1 березня 2020 року. Ціна буде зростати щомісяця по 2% протягом 10 місяців. Що в підсумку становитиме зростання на 22% відносно початку року.

Єдині кого зростання ціни не зачепить це пасажирів першого класу «Інтерсіті+». Тобто, переплачувати доведеться тим, хто користується послугами звичайних поїздів Укрзалізниці.

Крім того щомісяця тарифи будуть підвищуватися і на вантажоперевезення, це 2,5%.

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Нагадаємо: голова Укрзалізниці Кравцов поділився інформацією про доходи, йому вдалося заробити 9 мільйонів гривень зарплати і отримати подарунок від дружини.

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