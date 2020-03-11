Українська армія зазнала катастрофічних втрат на Донбасі через дії російсько-окупаційних військ "Л/ДНР"

Про це традиційно зранку інформує прес-центр штабу ООС у Facebook.

За інформацією військових, впродовж минулої доби ворог 17 разів порушив режим припинення вогню.

Як підкреслили у прес-центрі штабу ООС, російські війська гатили по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, на передовій активізувалися ворожі снайпери.

У зоні відповідальності "Схід" штаб ООС нарахував вісім ворожих обстрілів: три рази поруч з населеним пунктом Піски – з протитанкового ракетного комплексу – 2 ракети, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новоселівки Другої – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також з гранатометів різних систем; поруч з Авдіївкою – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Василівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Павлопіль – снайперський вогонь; неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін.

Ще вісім разів окупаційні війська "Л/ДНР" порушували режим припинення вогню у зоні відповідальності "Північ": два рази поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 10 мін, з 82-мм міномету – 5 мін, а також вівся обстріл зі станкового протитанкового гранатомету;

неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; у районі Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм – 2 міни, а також 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомету; поруч з Луганським – з мінометів калібру 82 мм – 9 мін, а також ворог вів обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Миронівського – зі 120-мм міномету – 2 міни; поряд Новолуганського та Залізного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; у районі Новгородського – з міномету калібру 82 мм – 4 міни, а також вогонь вівся з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім цього, терористи тричі обстрілювали ділянку розведення військ Богданівка-Петрівське з гранатометів, але ЗСУ не піддалися на провокацію.

Поблизу Пісків окупаційні війська "Л/ДНР" з ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль ЗСУ. Внаслідок обстрілу загинув один боєць, ще один помер згодом від поранень. Сім військовослужбовців отримали різноманітні поранення та були госпіталізовані.

Також прес-центр штабу ООС зазначив, що внаслідок обстрілу інших позицій загинув ще один боєць ЗСУ та ще один отримав бойову травму.

Від початку поточної доби ворог не проявляв вогневої активності.

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