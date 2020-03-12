Російські окупанти на Донбасі на початку березня вирішили посилити свої позиції

Так, стало відомо, що на позиціях бойовиків з'явилося безліч важкого озброєння, серед якого – десятки танків, гаубиць, реактивних систем залпового вогню, мінометів та інших засобів ураження.

Як повідомляє Politeka.net, про це зазначили на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

Зокрема, 7 березня БПЛА дальнього радіусу дії на території колишнього аеропорту біля населеного пункту Переможне (19 км на південь від Луганська) виявив:

- дві самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 122 мм – одна одиниця, 2С1 "Гвоздика", 152 мм – одна одиниця);

- три буксирувані гаубиці (2А65 "Мста-Б", 152 мм – одна одиниця, Д-30А "Жаба", 122 мм – одна одиниця, Д-20, 152 мм – одна одиниця);

- одну реактивну систему залпового вогню (9К51, БМ-21 "Град", 122 мм) та одну протитанкову гармату (МТ-12 "Рапіра", 100 мм).

В штабі ООС уточнили, що все перераховане озброєння було розміщено з порушенням ліній відводу. Крім того, в той же день, 7 березня, БПЛА дальнього радіусу дії зафіксував на території колишнього аеропорту біля населеного пункту Переможного ще одне скупчення техніки.

У той же самий час на території об'єкта населеного пункту Кришталевий (колишній Червоний Промінь, 56 км до південно-заходу від Луганська) зафіксовані 20 буксируються гаубиць (2А65 "Мста - Б", 152 мм – одна одиниця, невстановленого типу – 19 одиниць).

З початку Операції Об'єднаних сил (30 квітня 2018 року) СММ ОБСЄ зафіксувала понад 2,5 тисяч фактів розміщення збройними формуваннями РФ засобів вогневого ураження з порушенням ліній відведення і виявила близько 5000 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відводу, а також більше 14 000 одиниць озброєння, розміщених по лініях відводу, але за межами виділених місць зберігання.



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