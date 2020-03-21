Пожежники не можуть перемогти вогонь

Пожежа настільки сильна, що величезний стовп диму було видно за кілометри навколо

Як передає Politeka.net, про це інформують російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.

Повідомляється, що масштабна НП сталася сьогодні вранці, 21 березня, в підмосковному Дмитрові.

Зокрема, на території алюмінієвого заводу спалахнула сильна пожежа, площа якого сягає 60 тисяч квадратних метрів.

"Більше 80% будівлі у вогні, обвалився дах. Пожежа вже поширилася на 60 тисяч квадратів, їй присвоєно підвищений ранг небезпеки. Зараз рятувальники готують до гасіння авіацію, за попередніми даними, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні Mash.

Після початку пожежі очевидці почали викладати в соціальних мережах кадри з місця події.

Пізніше в прес-службі МНС додали, що через загрозу подальшого поширення вогню до відправки на місце НП готують пожежний поїзд.

Раніше ми розповідали про вогняну НП, яка сталася в Києві. Зокрема, 18 березня вогонь охопив будови біля житлового масиву в Голосіївському районі на вулиці Ізюмській, 2.

Пожежа сталася неабияка - стовп чорного диму, який утворився при ньому було видно з різних куточків Києва. На вулицях чути звук сирен не однієї пожежної машини і навіть поліції.

На щастя, ніхто не постраждав, а за інформацією на 14:40 рятувальники змогли впоратися з вогнем - пожежу локалізували.

Також ми повідомляли, що в Одесі спалахнув популярний ринок "Привоз". Загоряння сталося, як розповідають очевидці, 17 березня в кіосках з фруктами і сигаретами.

На місце пожежі були викликані співробітники ДСНС. Рятувальники відзначили, що площа пожежі склала 30 квадратних метрів. На щастя, жертв і постраждалих немає.

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