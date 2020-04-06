У центрі Миколаєва авторитетному бізнесменові Михайлу Тітову прострелили голову

Як повідомляють «Новини-N», збройний конфлікт стався вдень 6 квітня у дворі офісного центру «Техноконтракт» у Миколаєві. Працівники розташованої поруч з центром автомийки розповіли, що почули кілька пострілів. Коли вони вибігли на вулицю, то виявили чоловіка, який лежав у калюжі крові. Пізніше його на приватному автомобілі відвезли в лікарню.

Відомо, що злочинцю вдалося втекти з місця події на машині з єврономерами. У місті оголошено план-перехоплення. На місці події працює слідчо-оперативна група та оперативники управління карного розшуку.

Як стало відомо, пораненим виявився бізнесмен Михайло Тітов, відомий у Миколаєві як «Мультик». Він отримав поранення в голову і зараз знаходиться в реанімації ЛШД.

Очевидці також повідомляли, що в результаті конфлікту був поранений ще один чоловік, якого забрала швидка.

Відомо, що у 2017 році в приміщенні «Технократа», а також у ряду депутатів Миколаївської міської ради, які, за версією правоохоронних органів, пов'язані з авторитетним миколаївським бізнесменом Михайлом Тітовим, пройшли обшуки. Після цього підприємця затримали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 23 грудня київського бізнесмена застрелили прямо в авто, після чого невідомі зникли на машині.

Інцидент стався о 15:30 у столичному «Гідропарку» на парковці біля кафетерію «Очеретяний кіт». За словами очевидців, невідомий чоловік поранив з вогнепальної зброї водія машини марки Toyota, після чого він зник з місця НП на машині.

Також повідомляється, що пізніше машину знайшли. Її спалили на одній з вулиць у Дніпровському районі. Зараз ведеться робота по встановленню зброї, за допомогою якого скоїли злочин.

Як пізніше вдалося з'ясувати журналістам, чоловік помер не відразу. Медики намагалися його врятувати, але безрезультатно. Убитим виявився київський підприємець Бахвалов, 198 року народження.

Нагадаємо, стрілянина у Києві: бізнесмена вбили прямо біля кафе, розкрилися скандальні подробиці.

Як повідомляла Politeka, екс-міністр затриманий за підозрою у вбивстві у будинку міністра Януковича: термінова заява МВС.

Також Politeka писала, що відомого бізнесмена знайшли з простреленою головою у центрі Києва: «Працював з ворогом Коломойського».