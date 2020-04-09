У четвер, 9 квітня, авто головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко потрапив у ДТП в Миколаївській області
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а також пуликуют кадри з місця події. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
Так, згідно з повідомленням, автомобіль Volkswagen Passat, який був виділений Віктора Ляшка в Миколаєві місцевої облдержадміністрації, потрапив в аварію. ДТП сталося, коли його не було в салоні машини. Водій, здаючи назад, злегка врізався в припаркований мікроавтобус Renault Trafic, яким перевозили журналістів.
Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. В результаті ДТП ніхто не постраждав.
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