У четвер, 9 квітня, авто головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко потрапив у ДТП в Миколаївській області

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а також пуликуют кадри з місця події. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Так, згідно з повідомленням, автомобіль Volkswagen Passat, який був виділений Віктора Ляшка в Миколаєві місцевої облдержадміністрації, потрапив в аварію. ДТП сталося, коли його не було в салоні машини. Водій, здаючи назад, злегка врізався в припаркований мікроавтобус Renault Trafic, яким перевозили журналістів.

Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 7 квітня Віктор Ляшко заявив про феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку зараження китайським вірусом. Сьогодні він вирушив на місце, щоб перевірити ситуацію.

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