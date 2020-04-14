Після таємничої загибелі братів-мільйонерів поліція знайшла мумії двох сестер

У Москві правоохоронці розслідують два таємничих випадку з родичами. Про це повідомляє Politeka.net за даними російських ЗМІ.

8 січня у столиці Росії знайшли мертвими двох братів-близнюків: Олександра і Сергія Молчанова. Як показала експертиза, обоє 57-річних чоловіків померли в січні приблизно в один день. За три місяці тіла встигли муміфікуватися.

Виявити москвичів вдалося завдяки племінниці. 48-річна жінка, яка проживає в Підмосков'ї, повідомила в поліцію, що довгий час не може зв'язатися з родичами (останній раз вони зідзвонювалися на новорічні свята). Жоден з чоловіків правоохоронцям не відкрив, тому довелося зламати двері в квартиру.

У квартирі поліцейські знайшли досить велику суму грошей - 6 мільйонів рублів. З'ясувалося, що до пенсії брати працювали в Управлінні справами президента Росії. Молчановы були самотні і не залишив прямих спадкоємців, тому все майно розділять далекі родичі.

Слідство припускає, що близнюки покінчили з собою, адже на тілах не виявлено слідів насильства. За словами сусідів, брати вели дуже замкнутий спосіб життя, але не скаржилися.

До цього поліцейські повідомили про подібну знахідку в житловому будинку на вулиці Байкальської. Сусідка повідомила, що жінки давно не виходять з квартири, після чого правоохоронці розкрили двері і виявили тіла 55-річної і 58-річної сестер. Експерти з'ясували, що городянки загинули близько півтора років тому. Поліція розслідує, що ж стало причиною смерті.

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