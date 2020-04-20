Останній раз такі масштабні пожежі, як зараз в Житомирській області, були в Україні 24 роки тому

Про це заявив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що катастрофічної ситуації з пожежами посприяла погодна аномалія – надзвичайно сильні вітри.

"Востаннє такі масштабні пожежі були 24 роки тому. На цей раз Укргідрометцентр фіксував сильні шквальні вітри, яких не було останні 8 років. Вітер досягав 35 метрів в секунду, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі в результаті потужних лісових пожеж жителі села Лычманы Овруцького району Житомирської області розповіли, який жах їм довелося пережити.

Сім'я з дітьми рятувалася в канаві, коли горіло все навколо.

«Задихалися - все було чорно. Клуб майже загорівся – ми зривали шифер. Якщо б загорівся клуб – тут би вже нічого не залишилося. Шифер б стріляв. Ми сидимо в канаві, з нами сидить пожежний. Артем сидить і молиться "Отче наш..." і кричить мені: "Мама, це вже кінець світу?". Уявіть, яка була ситуація. Може, Бог змилувався над нами", - розповіла жінка.

Gepostet von Віталій Юшкевич am Samstag, 18. April 2020

Пожежа в Житомирській області знищив вже 39 будинків, понад 50 людей евакуювали. Станом на 7 ранку понеділка, 20 квітня, у Житомирській області триває гасіння окремих осередків пожеж на території двох лісництв, в зоні відчуження в Київській області – на території п'яти лісництв.

Масштаби останніх пожеж в Україні прокоментував виконуючий обов'язки голови Держекоінспеції Єгор Фірсов, передає ТСН. Він виділив пожежа в Чорнобильській зоні.

"Для відновлення лісу знадобляться роки, а іноді навіть десятки років. Загинуло багато звірів. Це все треба буде відновлювати і формувати конкретний план. Варто сказати, що ця пожежа – один з найсильніших за останні 25 років", – заявив Фірсов.

Пожежа в Чорнобильській зоні триває вже більше 2 тижнів. Максимально він поширювався до 100 гектарів.

Зараз сам вогнище вже ліквідовано, а рятувальники продовжують боротися з місцями тління.

У ДСНС відзначають, що вранці 20 квітня радіаційна обстановка по Києву і Київської області в межах норми.

Нагадаємо, що з'явився новий осередок пожеж в Україні, отруйний смог накриє три області.

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