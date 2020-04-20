Глава МВС України Арсен Аваков показав підозрілі аномалії в Чорнобильській зоні, де вирують масштабні пожежі
Як повідомляє Politeka.net, міністр внутрішніх справ розповів в соціальній мережі Facebook про явища, які виявили з повітря. Він також звернувся до українців з екстреним закликом.
Ось уже більше тижня під Чорнобилем намагаються загасити пожежі. До операції залучили важку техніку, авіацію і безпілотники. З їх допомогою вдалося помітити кілька "феноменів", які могли обернутися великою катастрофою.
"Вчора, під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні, виявили ось таких 4 «феномени» на площі близько 100м. (див фото). Добре, що поруч були сили і вдалося швидко загасити", - зазначив Арсен Аваков.
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На опублікованих фотографіях видно, що трава горить навколо дерева рівним півколом. Очевидно, сама по собі така вогниста фігура ніяк не могла утворитися навіть у дуже сухому лісі. Глава МВС звинуватив у всьому паліїв:
"Висохли торфовища і це - особлива проблема. І все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось заховати вогнем свої брудні справи.. МИ це дуже ясно все розуміємо. І миритися не збираємося – і вживаємо заходів. Прошу всіх, хто має хоч якоюсь інформацією – зателефонуйте в поліцію."
Нагадаємо, що з'явився новий осередок пожеж в Україні, отруйний смог накриє три області.
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