Мітингувальники висунули конкретну вимогу, пов'язану з карантином

Вранці в середу, 29 квітня, на вулиці Грушевського під Кабміном зібралися обурені підприємці, які вимагали завершення карантину 1 травня. Бунтівники підкреслили, що обмеження треба або знімати, або зробити однаковими для всіх.

"Епіцентр працює, Рошен, Макдоналдс працюють, не працює тільки малий бізнес, якщо карантин для всіх"- заявив один з протестуючих.

"Нам треба годувати сім'ї!", - кричать інші.

Учасники пікету заблокували дороги автомобілями. На місце стягнуті Нацгвардія і поліція, а також евакуатори, які звільняють проїжджу частину.

Пізніше протестуючі почали звільняти одну смугу руху, щоб їх автомобілі не евакуювали, і емоційний фон спав.

Раніше ми повідомляли, 27 квітня стався масштабний пікет під стінами Офісу президента, який потім пересунувся до ймовірного будинку генпрокурора Ірини Венедиктової.

Причиною переполоху стало закриття СБУ досудового розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Українці обурені тим, що до кінця слідства ще залишалося три місяці. Мітингувальники були впевнені, що "справу зливають".

Під будинком генпрокурора учасники запалили фаєри, увімкнули голосно музику та стали кликати прізвище Венедиктової. Таким чином протестувальники висловили своє невдоволення через завершення досудового розслідування по справі Гандзюк.

Нагадаємо, серед претензій мітингувальників згадується, що "передати справу до суду "як є" просили адвокати одного з підозрюваних у замовленні вбивства - Владислава Мангера".

Нагадаємо, наляканий голодними бунтами Зеленський віддав Шмыгалю екстрений наказ: що зміниться

Як повідомляла Politeka, масовий бунт під вікнами Зеленського рушив далі, все у вогні: нові кадри відбувається