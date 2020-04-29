Ситуація у ході протесту проти карантину під стінами Кабміну загострилася. У поліцейських здають нерви

Як передає Politeka.net, сутички з поліцією сталися через те, що учасники акції заблокували своїми авто рух по вул. Грушевського. Правоохоронці різко відреагували на небажання мітингувальників прибрати машини. На місці з'явилися евакуатори.

Крім того, поліцейські почали кидатися на журналістів з камерами.

Одним з потерпілих виявився журналіст "Громадського" Богдан Кутєпов, який вів пряму трансляцію того, що відбувається, в соцмережі Фейсбук. Він стояв у Маріїнському парку, коли до нього звернулися правоохоронці та почали вимагати покинути "зелену зону".

"Як привіт з 2013 р., - відреагували на інцидент в "Інституті масової інформації". - Поліцейські побили журналістів і зламали їм техніку. Bohdan Kutiepov знімав акцію протесту проти карантину. У прямому ефірі запитав поліцейських, чому вони повинні відійти з зеленої зони, де стояли журналісти, на що поліцейські сказали «або забираєш (камери - ред.), або я зламаю». І зламали".

Нагадаємо, підприємці вимагали від уряду послабити карантинні обмеження - з тим, щоб дозволили під час карантину роботу малого бізнесу. Людей зачепило те, що в той час коли дрібні компанії змушені закриватися, такі "гіганти" як "Епіцентр", Макдональдс й інші продовжують працювати. Учасники протесту вимагали рівних прав.

На автомобілях, якими пікетники заблокували проїзд, розміщені написи проти карантину. Зокрема, «Карантин один для всіх або вибірково?», «Ще день вашої турботи і нас не стане».

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