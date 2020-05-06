Потужний вибух у центрі окупованого Донецька не на жарт налякав місцевих жителів

Як передає Politeka.net, про це інформують підконтрольні бойовикам новинні портали.

Відомо, що потужний вибух прогримів під будівлею Ворошиловського РВВС.

Як пишуть підконтрольні окупаційної влади портали, під будівлею, де розташована так звана "народна міліція ДНР", злетів на повітря автомобіль.

Російсько-окупаційні війська поки ніяк не коментували інцидент у центрі Донецька. Також невідомо, чи були жертви в результаті потужного вибуху, який вранці не на жарт налякав місцевих жителів.

Користувачі в соціальних мережах відразу ж поділилися кадрами з місця події. Судячи з них, вибух був настільки сильним, що чорний дим можно було побачити з різних районів міста.

"Знатно Хюндайчик ментівський горів", "Там в одній будівлі районне МВС, суд, прокуратура та міграційка. Вибір об'єкта максимальний", "Ого, Ворошилівка!", "Хто ж там сдох?", "Кажуть, порожній. Але надія вмирає останньою", "Тягне на вантажівку з піротехнікою", - пишуть місцеві жителі в коментарях під відеороликами.

Знатно Хюндайчик ментовский горел) pic.twitter.com/yOm6s2JPEc — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) May 6, 2020

Раніше ми розповідали, що окупанти пішли в атаку на ділянці відведення військ. За інформацією штабу ООС, за минулу добу російсько-терористичні формування "Л/ДНР" 15 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи при цьому заборонену озброєння.

У штабі наголосили, що підконтрольні Кремлю терористи "Л/ДНР" стріляли по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперського і стрілецької зброї.

Крім цього, терористи встигли порушити домовленості і обстріляли з важкого озброєння ділянка розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петровське. Сили ООС, в свою чергу, вогонь не відкривали.

на Жаль, не обійшлося без втрат серед особового складу ЗСУ. Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець ООС отримав поранення, ще один - бойову травму.

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