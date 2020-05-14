НП на залізниці сталося в Запоріжжі
Інцидент стався в середу, 13 травня, на Запоріжжі-на Лівому.
У світлий час доби там зійшов з рейок поїзд. Про це повідомляє “Голос Запоріжжя” з посиланням на власні джерела.
В результаті події сильно пошкоджені конструкції вагонів і залізничне полотно, рейки лопнули. Вміст одного з вагонів виявилося на землі.
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Через це рух залізничного транспорту на даній ділянці шляху було зупинено.
Причини НП не повідомляються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про інше НП під Запоріжжям.
Винищувач ВСУ Міг-29 був змушений здійснити аварійну посадку. Інцидент стався 10 квітня.
Винищувач ВСУ Міг-29 пішов на аварійну посадку, оскільки не долетів до кінцевої мети.
"Ввечері, 10 квітня, на одному з оперативних аеродромів Повітряних Сил Збройних Сил України при виконанні учбового польоту здійснив аварійну посадку винищувач Міг-29", - поінформувала прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
За неофіційними даними, льотчик українського винищувача не постраждав під час аварійної посадки.
Нагадаємо, ЧП сталося на українській залізниці, зупинені потяги: що сталося, з'явилися подробиці.
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