ЧП на железной дороге произошло в Запорожье

Инцидент случился в среду, 13 мая, на Запорожье-Левом.

В светлое время суток там сошел с рельсов железнодорожный состав. Об этом сообщает “Голос Запорожья” со ссылкой на собственные источники.

В результате происшествия сильно повреждены конструкции вагонов и железнодорожное полотно, рельсы лопнули. Содержимое одного из вагонов оказалось на земле.

Из-за этого движение железнодорожного транспорта на данном участке пути было остановлено.

Причины ЧП не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось о другом ЧП под Запорожьем.

Истребитель ВСУ Миг-29 был вынужден совершить аварийную посадку. Инцидент произошел 10 апреля.

Истребитель ВСУ Миг-29 пошел на аварийную посадку, поскольку не долетел до конечной цели.

"Вечером, 10 апреля, на одном из оперативных аэродромов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины при исполнении учебного полета совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29", - проинформировала пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

По неофициальным данным, летчик украинского истребителя не пострадал при аварийной посадке.

Напомним, ЧП случилось на украинской железной дороге, остановлены поезда: что произошло, появились подробности.

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