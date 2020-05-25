Крым опинився на порозі критичної нестачі води, і це може обернутися серйозними наслідками для України

За останній рік запаси питної води в регіоні зменшилися до 60%, і її вистачить до липня-серпня. Щоб отримати доступ до водопостачання, Москва може розпочати нові військові дії проти України, бо Київ дав зрозуміти, що не пустить воду в Крим до його деокупації, пише журналіст Пол Гобл для The Jamestown Foundation.

До анексії Росією на початку 2014 року 85% питної води Крим отримував з річки Дніпро по Північно-Кримському каналу. Після захоплення півострова РФ Україна припинила постачання води, а окупантам довелося покладатися на місцеві свердловини, водоймища і грунтові води. Зараз в Криму 22 водосховища, причому деякі з них повністю висохли або ж їх запаси досягли критичного рівня.

В умовах пандемії споживання води різко зросло. І якщо окупанти бачать причину кризи, що насувається з водою на півострові, в непримиренності Києва, то українська влада пов'язує ситуацію безпосередньо з захопленням території. Так, нещодавно віце-прем'єр-міністр України Олексій Рєзніков заявив, що вода в Крим з материкової частини України піде тільки після деокупації, і це єдина позиція держави.

Відповідальність за забезпечення водою окупованих територій, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, повністю лежить на державі-окупанті. Однак всі спроби буріння свердловин і прокладання водогонів не рятують ситуацію, тому що різко впав рівень грунтових вод. І тепер страждає від її нестачі не тільки сільське господарство, але і населення.

За словами Юрія Смілянського з «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», окупаційна влада взялася педалювати питання з нестачею води в Криму, щоб чинити тиск на Київ через Європу.

«Напрошується питання, чи дійсно нинішня «істерія» у Криму з приводу нестачі води пов'язана лише з цією проблемою, або ж віщує новий ворожий крок Росії проти України?», – зазначає експерт.

Якщо не вирішувати проблему з водними ресурсами для півострові, це може призвести до нових вимог Заходу до Росії про повернення Криму Україні.

Таким чином збільшується ймовірність того, що росіяни можуть почати новий наступ на територію України у північному напрямку, щоб отримати контроль над водними ресурсами для півострова, до початку повномасштабної гуманітарної катастрофи в середині літа.

Ситуацію посилює світова криза з пандемією китайського вірусу. В РФ можуть почати військову агресію проти України, розраховуючи, що інші країни зайняті боротьбою з пандемією, і їм буде не до нас. Москва ж спробує подати все як чергову «гумдопомогу».

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