Поки в Києві думають, як врегулювати ситуацію на Донбасі, окупанти продовжують ігнорувати всі домовленості

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню за останню добу, обстрілявши позиції українських захисників із забороненої мінськими домовленостями крупнокаліберної зброї, передає Politeka.net з посиланням на інформацію прес-центру ООС.

Окупанти стріляли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, які давно повинні були бути відведені від лінії зіткнення, а також з гранатометів і стрілецької зброї.

Так, неподалік Новотроїцького вони обстріляли оборонні укріплення наших захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а ввечері, крім гранатометів, застосували вогнепальну зброю.

Біля Широкіного бойовики стріляли з гранатометів і крупнокаліберних кулеметів, а біля Старогнатовки обстріляли українські позиції з автоматів.

З мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, а також протитанкових гранатометів агресор вів вогонь біля населеного пункту Луганське. Неподалік Кримського і Новолуганского окупанти використовували міномети 82-го калібру.

Зазначимо, що підрозділи ООС своєчасно реагували на провокації і прицільним вогнем остудили запал терористів. Більше того, вранці воїни, які захищають підступи до Мар'їнки, збили безпілотник терористів.

На щастя, доба минула без втрат з української сторони.

Раніше ми повідомляли про те, що 26 травня в зоні ООС 24-річний військовослужбовець 28-ї омбр Віталій Лімборський загинув в результаті кульового поранення в голову. Командування підрозділу висловило співчуття рідним загиблого офіцера і пообіцяло помститися російсько-окупаційним військам "Л/ДНР" за побратима.

Нагадаємо, ЗСУ потужно помстилися бойовикам на передовій.

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