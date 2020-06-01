В Україні відбувся серйозний землетрус, що змусив людей злякатися

Підземні поштовхи були зафіксовані на Прикарпатті в понеділок, 1 червня, близько 07:22. Як розповіли в Головному центрі спеціального контролю, джерело землетрусу знаходилося в районі міста Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км. Сила поштовхів склала 3,2 бала за шкалою Ріхтера.

«Землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах і не несе загрози для населення», - повідомили в ГЦСК.

У свою чергу, жителі Долини, Болехова і навколишніх сіл всерйоз злякалися через поштовхи.

«То тривало хвилин 30. Собаки вили, гавкали, як якщо б в село зайшли чужинці, або як на пожежу. Був чутний гул (я думала, що це потяг йде до берега. Це такий гул, коли товарняк їде в Долину.) А потім все стихло. Пташки замовкли, собаки перестали гавкати, все завмерло на 5-10 секунд. І почало трясти...Сусіди вибігли на вулицю, тому що думали, що це щось у мене. Я думала, що у сусідів. А все обійшлося», - написала в мережі Оксана Ярич-Салюк.

«Нами так трясло, що я думала, що хтось вириває ліжко. Такого страху я ще ніколи не відчувала. Господи, бережи нас», - пише Діана Попадинець.

«Це дійсно було щось. У нас вдома склянки повністю затряслися», «Відчули. Скло в серванті задзвеніло», «Яворів. У нас було дуже відчутно. Сидимо відходимо від шоку і страху», - пишуть інші користувачі інтернету.

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