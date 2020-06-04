Торнадо пронеслися в Херсонській області 3 червня

Фото незвичайного природного явища в Facebook опублікував Ігор Кибальчич. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Наголошується, що два торнадо помітили в селі Хорли: один був просто-таки величезний, а другий менший.

"Ще один смерч значних розмірів, ймовірно, водяний (waterspout), був помічений Дмитром Рижко в селі Хорли, Херсонська область 3 червня. На фото видно, що вихор почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжі півострова Гіркий Кут", - прокоментував кадри автор публікації.

Пізніше він додав, що після детального аналізу інших відеозаписів даного випадку, виявилося, що це все ж смерч мезоциклонного походження (торнадо).

Про це, зокрема, свідчить обертання материнського хмари і невеликий вторинний вихор, "танцює" навколо основної воронки.

Зазначимо, користувач мережі,який опублікував відео смерчу уточнив, що явище споровождалось градом.

"Це писар, не дай Бог нікому", - пишуть в коментарях.

Варто відзначити, що червень цього року просто таки вражає незвичайними погодними явищами. Перші дні літа вже ознаменувалися торнадо, снігопадами і землетрусами.

Так, 2 червня в Костянтинівському районі Донецької області пронісся потужний торнадо.

А от в Карпати літо прийшло зі снігопадами та мінусової температури.

Крім того, 1 червня в Івано-Франківській області сталося два землетруси за добу.

Але це, судячи прогнозами, тільки початок. Синоптики попереджає, що літо 2020 може ознаменуватися неймовірно високими температурами. Народний синоптик Микола Кульбіда прогнозує, що 2020 рік, з імовірністю 99%, стане найспекотнішим в історії.

До того ж і погодні катаклізми не дадуть забути про себе.

Нагадаємо, літній сніг і град розривають Україну, з'явилися кадри погодної аномалії: які області вже постраждали.

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