Частину міста змило в море через масштабний зсув

Моторошна ЧП сталася в Норвегії на мисі Кракнесет у муніципалітеті Альта. Сейсмічна активність призвела до виникнення сильного зсуву. Під час природного лиха величезний шмат землі на узбережжі буквально відколовся від материка і почав відпливати в море, поступово занурюючись під воду. При цьому на ньому розташовувалися житлові будинки.

Свідком катастрофи виявився норвежець, який почув сильний шум і виглянув у вікно. Побачивши, що відбувається, він вибіг на вулицю, забрався на найближчий пагорб і почав знімати зсув на відео (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). На кадрах можна побачити, як будинки і машини буквально плавають в морі після НП.

Відомостей про жертви і постраждалих немає. Відомо, що в одному зі зруйнованих будинків була собака. Вона була пізніше знайдена живою прибулими на місце рятувальниками.

Загальна ширина зсуву досягла 600 метрів. Сейсмічна активність, що його викликала, тривала кілька годин.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою на узбережжі Хаджибейського лиману стався зсув ґрунту, який забрав життя людей. Про подію з трагічними наслідками повідомили у прес-службі ДСНС Одеської області.

Рано-вранці у вівторок, 31 березня, в Службу порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Алтестово Біляївського району на березі Хаджибейського лиману зійшов зсув грунту і під завалом опинилися люди.

Прибулі на місце НП рятувальники розчистили грунт і виявили двох чоловіків без ознак життя.

Нагадаємо, НП сталася під Одесою: зсув забрав життя людей, кадри руйнувань.

Як повідомляла Politeka, на узбережжі Чорного моря обрушився великий зсув, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що страшний зсув обрушився на країну: тіла дітей дістають з-під завалів, деталі і кадри трагедії.