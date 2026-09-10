У п'ятницю, 11 вересня, в Україні не планується запровадження графіків відключення електроенергії — громадяни матимуть світло протягом усієї доби. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Графіки відключення світла у Черкаській області цього тижня діють за окремим розкладом обленерго, а от загалом по Україні на п'ятницю, 11 вересня, жодних заходів обмеження споживання не планується. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«11 вересня застосування заходів обмеження споживання не планується», — запевнили енергетики. Тобто українці матимуть електроенергію протягом усієї доби без вимкнень за національними графіками.

Водночас у компанії закликали перенести користування потужними електроприладами на денні години — з 10:00 до 16:00. «Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально», — додали в «Укренерго». Це допомагає збалансувати енергосистему, яка досі відновлюється після російських обстрілів.

Що відомо про стан енергосистеми

Останнім часом енергетична інфраструктура України неодноразово зазнавала атак. Зокрема, 29 серпня зранку російські окупанти вдарили по енергооб'єктах Миколаївщини ударними безпілотниками типу Shahed. Унаслідок цього значна частина людей залишилася без світла.

Попри це, система вистояла, і на 11 вересня дефіциту, який би вимагав загальнонаціональних вимкнень, не прогнозують. Раніше в уряді зазначали, що 2026 року понад 880 мільйонів гривень грантових коштів спрямують на впровадження сучасних систем STATCOM та їхній фізичний захист — це має посилити стійкість енергосистеми після російських атак.

Як зменшити навантаження на мережу

Щоб знизити ризик аварійних вимкнень, енергетики радять дотримуватися простих правил: вмикати пральну машину, бойлер та електроплиту вдень (з 10:00 до 16:00), вимикати світло в порожніх кімнатах і не залишати техніку в режимі очікування.

Нагадаємо, Євросоюз планує майже втричі збільшити потужності зі зберігання енергії до 2030 року. Це допоможе ефективніше використовувати електроенергію, вироблену з сонця та вітру, зменшити залежність від викопного палива та стабілізувати ціни на електроенергію.

Раніше Politeka повідомляла, не забудьте зарядити павербанки: стало відомо про відключення світла в Чернігові 11 та 12 вересня.

Також Politeka повідомляла, світла не буде з ранку до вечора: опубліковано графіки відключення в Кіровоградській області 11 та 12 вересня.