Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області надається в межах програми Unified Cash Transfers, яку Український Червоний Хрест реалізує з квітня до грудня 2026 року в дев'яти областях країни.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області у 2026 році реалізується через програму Unified Cash Transfers. Її з квітня по грудень 2026 року впроваджує Український Червоний Хрест у співпраці з місцевою владою та за координації з робочою групою з грошової допомоги.

Програма охоплює дев'ять областей: Харківську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Чернігівську, Сумську, Миколаївську та Одеську. Підхід до реагування побудований на стратегічних пріоритетах, які визначила гуманітарна спільнота на 2026 рік.

Грошова підтримка поділена на три пакети. Перший передбачає допомогу соціально-економічно вразливим особам, які проживають у межах 0–50 кілометрів від лінії фронту, з фокусом на найнебезпечніші зони. Другий спрямований на евакуйованих у транзитних центрах — людей, змушених залишити домівки, зокрема в перші 45 днів після переміщення. Третій пакет — термінова допомога постраждалим домогосподарствам упродовж 45 днів із дня обстрілу. Повідомляється на офіційному сайті Червоного хреста.

Фінансову підтримку програмі надають Державний департамент США, Норвезький Червоний Хрест і Данський Червоний Хрест. Для переселенців, які оселилися на Чернігівщині, це можливість отримати грошову підтримку в перші тижні після переміщення, а також у разі надзвичайних ситуацій.

Куди звертатися за допомогою

За деталями щодо умов і порядку отримання виплат можна звернутися на гарячу лінію Українського Червоного Хреста за номером 0 800 332 656 або до найближчої організації Червоного Хреста в Чернігівській області.

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