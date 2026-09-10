Із 1 жовтня природний газ для бюджетної сфери на Прикарпатті планують підвищити з 16 390 до 25 875 гривень за 1000 кубометрів із ПДВ — це одразу на 58% дорожче для шкіл, садочків і лікарень.

Гуманітарна допомога для ВПО в Івано-Франківській області залишається серед головних статей видатків громад, однак уже з 1 жовтня їм доведеться шукати додаткові гроші: газ для шкіл і лікарень планують здорожчати одразу на 58%.

Із 1 жовтня 2026 року вартість природного газу для бюджетної сфери планують підвищити з 16 390 до 25 875 гривень за 1000 кубометрів із ПДВ. У перерахунку на один кубометр це близько 25,8 гривні.

Про це повідомив виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук, пише «Бліц-Інфо». За його словами, підвищення може безпосередньо вплинути на роботу шкіл, дитячих садків, лікарень, соціальних об'єктів та пунктів незламності.

В Асоціації міст України виступають проти підвищення без попереднього визначення джерел додаткового фінансування для громад. Там закликають уряд забезпечити кошти, необхідні для покриття додаткових витрат, аби здорожчання газу не поставило під загрозу роботу бюджетних установ та критичної інфраструктури напередодні опалювального сезону.

Експерт у сфері енергетики та енергоефективності Володимир Смолій зазначає, що ринкова ціна газу для бізнесу вже тривалий час тримається на рівні близько 24–26 тисяч гривень за 1000 кубометрів. На його думку, регульовані ціни для населення та бюджетної сфери не відображають реальної вартості газу, а різницю між ними та ринковою ціною в будь-якому разі хтось має компенсувати за рахунок податків.

«Якщо щось має ринкову ціну 25 гривень, а держава встановлює на нього дотований тариф 16 — це не означає чудодійне здешевшання, а просто те, що хтось має за це заплатити з іншої кишені», — пояснив Смолій.

Що кажуть у громадах

Юрій Стефанчук погоджується, що ринкові тарифи справді вищі, однак наголошує: громади, на відміну від бізнесу, мають забезпечувати безперебійну роботу соціальної та критичної інфраструктури. «Відверта розмова про тарифи потрібна, але спочатку спільне рішення щодо покриття різниці, а потім тарифи», — зазначив він.

Смолій своєю чергою вважає, що питання не стільки в тому, який саме бюджет компенсуватиме різницю — державний чи місцевий, адже джерелом коштів зрештою залишаються податки громадян і бізнесу. При цьому, за його словами, міжнародні партнери України дедалі критичніше ставляться до використання міжнародного фінансування для дотування тарифів.

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