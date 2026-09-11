Учителі та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти на Житомирщині тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв+» — без збору довідок і візитів до ЦНАП.

Шкільна освіта у Житомирській області знову в центрі змін — учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв+». Про це повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації.

Головна зручність у тому, що збирати довідки та звертатися до ЦНАП більше не потрібно. Запит подається повністю онлайн, а система автоматично перевіряє дані в АІКОМ — автоматизованій інформаційній системі управління освітою — та в Пенсійному фонді України. Офіційне повідомлення опубліковано на сайті Житомирської обласної військової адміністрації.

Хто має право на відстрочку

Щоб система схвалила запит, мають одночасно виконуватися чотири умови:

заклад освіти є для педагога основним місцем роботи;

педагогічне навантаження становить не менше 0,75 ставки;

посада належить до педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;

дані про роботодавця в АІКОМ та Пенсійному фонді збігаються.

Як подати запит у «Резерв+»

Оформити відстрочку можна безпосередньо в застосунку. Потрібно відкрити розділ «Сервіси», далі — «Запит на відстрочку» і обрати пункт «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти». Жодні документи завантажувати не треба: після автоматичної перевірки результат надійде просто в застосунок.

Що робити, якщо відстрочку не оформили

Якщо оформити відстрочку не вдалося, насамперед варто перевірити актуальність даних про місце роботи, посаду та педагогічне навантаження в АІКОМ і Пенсійному фонді. Саме розбіжності в цих реєстрах найчастіше стають причиною відмови. Докладніше про онлайн-оформлення можна дізнатися на сайті Міністерства оборони України.

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