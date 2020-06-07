У фракції"Слуги народу" підтвердили факт побиття народного обранця Юрія Заславського

Інцидент прокоментувала заступник голови фракції Євгенія Кравчук, передає hromadske.

Нагадаємо, в суботу, 6 червня на Заславського напали в селі Заричаны Житомирської області. Біда трапилася на автозаправці прямо в черзі.

«Да, дійсно стався такий інцидент. Відбулася словесна перепалка у черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів», - зазначила Кравчук, додавши, що Заславський написав заяву в поліцію.

Також вона уточнила, що можливою причиною нападу став звичайний "побутовий конфлікт".

У результаті бійки один із учасників упав на землю і втратив свідомість. Зазначалося, що нардеп отримав садна і подряпини на обличчі, а також направлення на проходження судово-медичної експертизи за місцем проживання.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження та з'ясовують обставини інциденту.

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