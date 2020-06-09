У Таїланді знайшли мертвою журналістку Ольгу Фролову з Дніпра

Жінка останні шість років проживала там разом з чоловіком і сином. Вона зникла з дому в кінці травня і залишила чоловікові прощальну записку. Про це Дмитро Фролов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Фролов повідомив, що заявив про зникнення дружини в поліцію, проте там, за його словами, тільки пробили її ім'я по базах, але для розшуку особливо нічого не зробили. Коли було виявлено тіло, почали розслідування.

Впізнати свою дружину Дмитро Фролов зміг тільки за особистих речей, так як особа і тіло вже сильно постраждали.

Він упевнений, що це було самогубство.

"Розслідування про причини смерті тільки почалося, але знаючи її поведінку останні кілька років, медичний діагноз і знаки, які вона подала, коли йшла… Вона зібралася. Попрощалася. І пішла. Про причини я буду думати всю свою решту життя. Вона закінчила свою книгу. Назвала її "Уроборос". Книга українською. Написано від першої особи. Але це художня книга", - написав чоловік Ольги Фролової.

Він процитував слова, які вона написала йому в прощальному посланні 24 травня 2020 року: "Я все-таки це накорябала, аж не віриться. Спасибі, що терпіли мене".

При цьому в поліції ніякі версії ще не озвущивали, вони чекають результатів експертизи, яка встановить причину смерті.

Тим часом в інтернеті висловлюють припущення про те, що Ольгу могли вбити. Про це, зокрема, може свідчити той факт, що її тіло було прикрите листям кокосової пальми, пише The Sun.

Наголошується, що 32-річна Ольга та 40-річний Дмитро збиралися розлучитися (вони були у шлюбі 12 років).

«Моя дружина почала зустрічатися з ким-то близько року тому, перш ніж вона вирішила, що хоче розлучення і переїхала жити до свого нового хлопця. Проте, поки ми працювали над оформленням документів, вона іноді все ж призводила нашого хлопчика до мене і просила, щоб я подбав про нього протягом дня або двох. В останній раз, коли я бачив її, вона зробила те ж саме, але на цей раз вона не повернулася до нашого дитині протягом чотирьох днів, тому я вирішив піти в поліцію», – наводить видання слова Дмитра Фролова.

поліції також повідомили, що зараз шукають нового хлопця Ольги, щоб допитати його. Він також є українцем.

Нагадаємо,пішла з життя відома журналістка, подробиці трагедії.

Як писала Politeka, раптово пішов з життя легендарний композитор Герой України: «Вічна пам'ять!»

Також Politeka писала, що журналістка Алла Мазур показала, як виглядає після перемоги над раком: «Застерігають на кожному кроці».