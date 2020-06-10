Бойовики почали репресії проти бунтівного населення міста Антрацит Луганської області

Про це повідомляє місцевий портал "Діалог", передає Politeka.net.

З 5 червня робітники шахти "Комсомольська" страйкують проти окупаційної влади, вимагаючи видати зарплату за березень та квітень. Зараз під землею продовжують "голодний бунт" 127 людей, двох напередодні підняли на поверхню з-за інфекції. Крім них у Луганській області повстали робітники з інших підприємств.

8 червня до повсталих гірникам приїжджав представник терористів Павло Мальгін, який називає себе "міністром енергетики" самопроголошеної республіки. Він заявив, що грошей для погашення заборгованості просто немає.

9 червня в місцевих інтернет-спільнотах Антрациту з'явилася інформація про те, що так зване "МГБ" захопило одного з шахтарів - Ігоря Єфанова. Напередодні ватажки банформирований також заблокували мобільний зв'язок і обмежили доступ до соцмереж.

Крім того, бойовики перекрили всі в'їзди і виїзди з Антрациту, Луганська та інших міст, зупиняють людей на блокпостах, особливо іногородніх, і збирати особисті дані. З-за цього на в'їзді в Антрацит утворилася велика черга. Самі окупанти пояснюють нововведення карантином через епідемію, але городяни вважають, що так вони намагаються приховати бунт на "Комсомольській".

Як повідомляв "Діалог" раніше, 6-7 червня "МГБ" схопили 14 представників профспілкових організацій. Викраденим людям інкримінують державну зраду і підбурювання.

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