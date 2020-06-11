На днях, після двотижневої пропажі, у Таїланді виявили тіло української журналістки з Дніпра 32-річної Ольги Фролової

Трагічна новина викликала резонанс у суспільстві. Досі люди гадають, що ж сталося з молодою, красивою дівчиною і матір'ю сина.

Труп Ольги виявив співробітник готелю на острові Самуї. Тіло дівчини лежало під пальмовим листям на крою стежки, а поруч із нею був рюкзак з грошима і ліками, пише Обозреватель. Однак пропав телефон та ноутбук. Перший могла продати сама Ольга.

Пізніше деякі речі дівчини знайшли в торговому центрі.

На перший погляд місцева поліція не виявила слідів насильницької смерті, але зараз очікуються результати розтину.

Друзі Фролової повідомили про те, що чоловіка загиблої, Дмитра, затримала поліція. Про офіційні звинувачення нічого невідомо, хоча правоохоронці вже назвали смерть українки вбивством.

Варто відзначити, що після 12 років шлюбу за два місяці до трагедії Ольга пішла від свого чоловіка. Дівчина жила із тренером з фітнесу Філіпа Амстронга, роман з яким тривав уже рік.

Два роки тому Оля зізналася в соцмережі, що страждає від біполярного розладу і попросила пробачення за свою поведінку.

Друзі відгукуються про українку, як про розумну, сильну особистість, яка не могла покінчити з собою.

Крім того, Фролова була дуже талановитою - вона малювала, написала книгу про самогубця "Уроборс" і робила татуювання.

Як зазначив чоловік, Ольга кілька разів робила спроби самогубства і він боявся, що вона втілить написане у своїй книзі.

Тим часом у поліції повідомили, що перед відходом Ольга посварилася з Філом, причиною були гроші.

Відомо, що поліція допитала Філа, взяла у нього аналізи на ДНК.

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